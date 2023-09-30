陈茵媺出嫁十年后回归拍剧 陈豪拍档演出帮忙顾子女功课
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無線娛樂新聞台報導：(国)
陈豪 和 陈茵媺 今年结婚十周年，恩爱程度成为圈中模范夫妻，早前又一起参演新剧《罗密欧与祝英台》夫妻档上阵，为了宣传新剧，迢天他们就接受了《StarTalk》专访，更提到对新作非常期待呀。
相隔12年再次合作演出的他们，加上又是Aimee婚后首度復出作，难怪除了观众之外他们本人都一样期待，加上这次角色和故事都非常特别，Aimee就说希望大家会喜欢他这次演出了。
暂时放下子女出山，Aimme原来花了不少时间和小朋友沟通，而阿Mo就要比之前负责更多他们的功课和学业了。
这个天他们完成专访，就赶着回家和小朋友过中秋，更认为要靠家长传承传统，吃月饼玩花灯就少不免，更一起亲子自己动手DIY呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台