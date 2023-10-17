羅密歐與祝英台丨陳豪新劇獲五女齊獻吻 李漫芬獻出螢幕初吻感興奮
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無線娛樂新聞台報導：新劇《羅密歐與祝英台》 喺10月16號晚首播，陳豪喺第一集就為一班妓女出頭，教訓兩位嫖妓唔畀錢仲要打傷人嘅嫖客。付出就梗係有回報，阿Mo呢幕仗義相助後享盡艷福，獲五位美女圍住錫錫，搞到成面都係唇印，不過阿Mo就話事前無同太太陳茵媺（Aimee）申報，因為Aimee有睇劇本知道發生咩事。
而喺呢幕咁香艷嘅畫面，亦係Fanny李漫芬獻出自己嘅螢幕初吻，佢喺開拍之前相當雀躍，話當日收到劇本知道要錫阿Mo就好鬼驚喜，唔敢同老公備案，直至老公聽到佢背對白先知，好彩老公知道只係簡單錫一錫面先冇再過問，仲叫佢加油唔好NG，身旁嘅朱斐斐笑住話唔係應該NG多幾次咩！原來真正錫阿Mo嘅只有Fanny一個，其他唇印都係由化妝師哥哥印上去，唔怪得之Aimee咁放心老公拍啦!
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台