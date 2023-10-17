羅密歐與祝英台丨陳豪新劇獲五女齊獻吻 李漫芬獻出螢幕初吻感興奮

無線娛樂新聞台報導：新劇《羅密歐與祝英台》 喺10月16號晚首播，陳豪喺第一集就為一班妓女出頭，教訓兩位嫖妓唔畀錢仲要打傷人嘅嫖客。付出就梗係有回報，阿Mo呢幕仗義相助後享盡艷福，獲五位美女圍住錫錫，搞到成面都係唇印，不過阿Mo就話事前無同太太陳茵媺（Aimee）申報，因為Aimee有睇劇本知道發生咩事。