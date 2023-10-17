張學友12月再踏紅館開騷唱兩晚休一晚 預告太太羅美薇到場支持
廣告
無線娛樂新聞台報導：等咗好耐！歌神張學友今年6月開始喺澳門展開全新世界巡迴演唱會，大家一直等緊歌神幾時返嚟香港開騷，狀態弗爆嘅學友呢日現身宣布相隔將近5年，將喺今年12月再踏紅館開騷。
學友每次演出出盡全力，為確保有足夠時間休息同養聲，學友今次採取唱兩晚休一晚嘅措施，佢仲話休息當晚係冇特別日子，所以平安夜當晚，學友笑言會好平安咁喺屋企。至於會唔會加場唱到跨年同觀眾一齊倒數，學友話未諗呢樣嘢，因經過咁多年嘅經歷，佢唔覺得必然會加到場。
學友又指太太羅美薇到場睇騷捧場，但係女兒因身在外國留學，未知到時會唔會返香港。學友笑言屆時表演一字馬，皆因而家唔做，唔通等到7、80歲先做。
網民點睇？
❤️❤️❤️❤️😍
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台