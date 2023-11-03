TWINS明年1月紅館開騷性感海報曝光 阿嬌爬上阿Sa身突失平衡雙倒…
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無線娛樂新聞台報導：TWINS將於2024年1月21至23、25至27號喺紅館舉行6場演唱會，相隔9年再次紅館合體，今次TWINS以《SPIRIT》為演唱會主題，準備帶畀大家TWINS嘅精神及成軍廿多年嘅回憶與感動，11月15至17號信用卡獨家優先訂票，11月22日起城市售票網公開發售。
適逢1月21號係阿嬌（鍾欣潼）43歲生日，歌迷可以同佢一齊慶祝， 早前阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌為演唱會拍攝宣傳海報，兩人著大紅色嘅不同造形拍攝，又性感又活力， 拍攝兩人互毆搞笑動作時，阿嬌爬到阿Sa身上，突然失去平衡，兩人尖叫倒地，工作人員馬上睇吓咩事，幸好兩人冇扭傷，二人笑成一團，慢慢爬起身，不過阿嬌似係撞到條頸。阿Sa坦言跌嗰吓真係嚇鬼死……
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台