TWINS明年1月紅館開騷性感海報曝光 阿嬌爬上阿Sa身突失平衡雙倒…

無線娛樂新聞台報導：TWINS將於2024年1月21至23、25至27號喺紅館舉行6場演唱會，相隔9年再次紅館合體，今次TWINS以《SPIRIT》為演唱會主題，準備帶畀大家TWINS嘅精神及成軍廿多年嘅回憶與感動，11月15至17號信用卡獨家優先訂票，11月22日起城市售票網公開發售。