胡杏兒爆二仔家中養青蛙昆蟲當寵物 「胡說八道」開騷練歌舞以女團形式…
廣告
無線娛樂新聞台報導：劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）同胡杏兒呢日一齊現身主題公園保育活動，身為三子之母嘅杏兒難得撇甩兒子享受另一種Me Time，杏兒分享成為媽媽後，無論心態同生活有好大改變。
杏兒指二仔好鍾意各種昆蟲，尤其媽媽最驚佢就最鍾意，正所謂為母則強，杏兒坦言以前對蛇、青蛙及昆蟲等動物會好驚：「佢哋可以爬喺我身上係一個大突破。」
杏兒喺12月中就跟「胡說八道會」姊妹去美國開騷，成員們近期頻頻排舞、試衫、練歌，屆時會好似女團形式演出，聖誕節就快來臨，杏兒日前已同囝囝喺屋企佈置聖誕樹，估計一家人會出街享受美食！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台