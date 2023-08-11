獨家直擊丨丁子朗成《亞洲超星團》練習生 積極備戰第一擊搵坤哥練唱歌…
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無線娛樂新聞台報導：獨家直擊丨丁子朗成《亞洲超星團》練習生 積極備戰第一擊搵坤哥練唱歌
由TVB聯同星空衛視（香港）傾力打造全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，集結65位來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等地嘅練習生，日前公開官方照可見有9位香港選手丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、文佐匡、余宗遙、黃星綽、區珀豪、洪欣兒子張鎬濂及歐陽妙芝細仔方玉亨。
丁子朗一向主攻拍劇，雖然報名時已25歲，佢係入圍練習生當中年紀最大，丁子朗仍勇於接受挑戰，呢日現身錄音室請教吳業坤學唱歌，努力為出賽備戰，丁子朗坦言有舞台夢想，想趁住仲有青春，參加多啲唔同嘅比賽。
身邊嘅坤哥笑指當年丁子朗參加《香港先生選舉》係最後生嗰個，而參加《亞洲超星團》變咗最老嗰個，丁子朗搞笑續道：「我話參加比賽，啲friend問係咪參加《中年好聲音》。」丁子朗為咗喺節目呈現好表現，佢爭取時間向坤哥取經，坤哥有分享一啲參賽小心得。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台