Bob周柏豪喜見預算案惠及創意產業 曾志偉預告TVB節目大計

無線娛樂新聞台報導：2023年財政預算案新鮮出爐，政府推多出多項惠民政策，其中將注資5億元惠及創意產業發展，包括支持本地電視台同內地或亞洲團隊聯合製作綜藝節目，提升香港流行文化影響力，近年TVB跟內地電視台合辦嘅節目反應大好，受兩地觀眾喜愛，TVB總經理曾志偉亦透露節目大計。