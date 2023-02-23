Bob周柏豪喜見預算案惠及創意產業 曾志偉預告TVB節目大計
TVB去年有《聲生不息》、《無限超越班》已跟內地合作，曾志偉指本身係內地平台主動想合作，好想將節目帶到全世界，知道TVB Anywhere全世界華人都睇到，合作機會源源不絕，志偉透露開關後，更馬不停蹄用9日時間去咗10個地方，傾咗唔少點子，志偉表示：「至少做到幾多就要視乎人手同時間，合作一定係多，所以好多謝香港政府預算案提及呢樣嘢，惠及到我哋，因為跟內地合作整個成本係大好多。」
志偉稱今次傾拍新節目居多，以前冇做好耐嘅節目亦會再做，譬如復辦國際中華小姐競選、音樂會同頒獎禮等；而一班藝人Bob林盛斌、劉浩龍等亦表示支持惠民政策，林盛斌期待製作更多元化，盼注資能幫助新媒體創作者，加快成長速度，從而提升作品水準，對新一代絕對有幫助，Bob又指本身從事演員工作，亦有更多演出機會，如拍電影、劇集、網絡出品等。
劉浩龍最想同老友Bob合作，計劃孖住主持相親節目，Bob指現時香港出生率低少少，可以撮合多啲情侶結婚生仔，鼓勵生育拎免稅額，Bob即叫TVB監製諗諗佢；已為人父嘅周柏豪對於今年預算案優惠政策感到頗興奮，最想業界人人有工開，做多啲騷。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看
讀者留言