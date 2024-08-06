《法證先鋒VI》驚現新婚妻子失蹤懸念！Bosco四處尋愛展現百分好男人本色

由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於8月12日（下周一）起翡翠台隆重首播。這部劇集由謝穎和鍾澍佳擔任總監製，黃國輝則負責監製。主要演員包括黃宗澤、袁偉豪、蔡潔等，而蔡思貝、王敏奕和蔣家旻則有特別演出。