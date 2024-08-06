《法證先鋒VI》驚現新婚妻子失蹤懸念！Bosco四處尋愛展現百分好男人本色
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由優酷和TVB聯合製作的《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於8月12日（下周一）起翡翠台隆重首播。這部劇集由謝穎和鍾澍佳擔任總監製，黃國輝則負責監製。主要演員包括黃宗澤、袁偉豪、蔡潔等，而蔡思貝、王敏奕和蔣家旻則有特別演出。
續寫夢幻偵查鐵三角故事
《法證先鋒VI》承接上一季的故事線，主角依然是由法證代表餘星柏（黃宗澤飾）、法醫代表範佩清（蔡潔飾）和刑警代表井柏然（袁偉豪飾）組成的「夢幻偵查鐵三角」。新一季的劇情至少藏有四大懸念，主要圍繞星柏和範佩清。
懸念重重宣傳片引發熱議
宣傳片中，上季主角霍寶英（王敏奕飾）與星柏的愛情終於開花結果，兩人在大阪的教堂步入禮堂。然而，甜蜜的背後卻隱藏著驚心動魄的暗湧。新婚的寶英不幸被綁架，事件似乎與一名戴著「貓咪面具」的疑似殺手有關。此外，宣傳片中還有Bosco四處尋找妻子的畫面，以及疑似寶英的尖叫聲，讓觀眾對她的安危充滿擔憂。「搵足失蹤咗嘅愛妻成年都未放棄，呢啲男人邊度搵。」
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圖片來源：TVB