波波加盟《沖遊泰國》第10輯 強勢出擊泰國曼谷 水著解放陽光海灘

波波對新節目充滿期待

對於即將到來的泰國之旅，波波充滿興奮和期待。她開玩笑地回應關於帶了多少套泳衣的問題：「呢個就賣下關子先，大家到時睇咪知囉！」此外，面對網友近期對她體形的評論，波波表示她會努力保持最佳狀態，並在享受美食時保持節制。

胡慧沖分享節目新動向

胡慧沖在訪問中分享了對《沖遊泰國》第10輯的期待和擔憂。他感謝TVB多年的支持，並希望節目能夠繼續成功。「好多謝 TVB，可以畀我一個節目做咗10輯咁多，不過開心嘅同時亦有啲擔心，今次會唔會係《沖遊泰國》嘅結局篇？定係之後會踏入第11輯？呢個真係唔知，所以要繼續好好地做好個節目！」他還透露，這一輯將會有特別為波波安排的海灘活動，並期待能夠再次吸引觀眾的注意。

新成員即將加入冬蔭家族

胡慧沖還預告了冬蔭家族將迎來新成員，但具體細節仍然保持神祕。「究竟係美男定係大美女？定抑或係又男又女嘅雌雄同體呢？呢個大家到時就會知！」他表示，希望新成員的加入能為節目帶來新的活力和樂趣。