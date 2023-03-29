(国）TVB淘宝合作开中外记者会 敏之将再上阵Yoyo出战压力大

無線娛樂新聞台報導：TVB早前宣佈将会发展电商直播项目，而29号就举行大型记者会宣佈当中细节，除了合作机构嘅代表和过百中外传媒之外， 陈敏之 陈自瑶 朱晨丽 蒋家旻 黄智贤 应届三位香港小姐 林钰洧 梁超怡 和 邢慧敏 也现身现场跟大家见面。