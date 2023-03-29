(国）TVB淘宝合作开中外记者会 敏之将再上阵Yoyo出战压力大

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB早前宣佈将会发展电商直播项目，而29号就举行大型记者会宣佈当中细节，除了合作机构嘅代表和过百中外传媒之外， 陈敏之 陈自瑶 朱晨丽 蒋家旻 黄智贤 应届三位香港小姐 林钰洧 梁超怡 和 邢慧敏 也现身现场跟大家见面。

3月7号已率先在直播出现的敏之，当天连续6个小时共带来2350万人民币销售额，而很快敏之又会再次上阵，他更说最重要是要用真诚为观众介绍，更每次都要先试用过产品，了解清楚才会推出，而阿Ben跟Angel就说学到不少了。

至于身为《识货》冠军的Yoyo，就会和马明一起现身第二场直播，但是就对敏之早前带来的好成绩有点压力，他又话这次是很大的挑战，更说一定要有好好准备去应付耐力赛呀。

阿Ben和Angel原来都是网购达人，更各有不同心头好一见就毫无抵抗力，阿Ben和太太买东西时更有一定战略。至于和 何广沛 绯闻传足多年的Morning朱，这天就直接回应分手传闻，指自己看新闻才知道Matthew取消Follrow自己，又说没有特别意见发表，不过就会尊重对方想法了。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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