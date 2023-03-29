TVB淘寶合作開中外記者會 敏之將再上陣Yoyo出戰壓力大
3月7號已率先喺直播出現嘅敏之，當日連續6個鐘頭共帶嚟2350萬人民幣銷售額，而好快敏之又會再次上陣，佢仲話最要就係要用真誠嚟為觀眾介紹，仲每次都要先試用過產品，了解清楚先會推出，而阿Ben同Angel就話學到唔少嘢喇。
至於身為《識貨》冠軍嘅Yoyo，就會同馬明一齊現身第二場直播，但係就對敏之早前帶嚟嘅好成績有啲壓力喇，佢又話今次係好大挑戰，仲話一定要有好好準備去應付耐力賽呀。
阿Ben同Angel原來都係網購達人，仲各有唔同心頭好一見就毫無抵抗力，阿Ben同太太買嘢 時仲有一定戰略呀。至於同 何廣沛 緋聞傳足多年嘅Morning朱，呢日就直接回應分手傳聞，指自己睇新聞先知Matthew取消Follrow自己，又話冇乜特別意見發表，不過就會尊重對方諗法喇。
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