TVB淘寶合作開中外記者會 敏之將再上陣Yoyo出戰壓力大

無線娛樂新聞台報導：TVB早前宣佈將會發展電商直播項目，而29號就舉行大型記者會宣佈當中嘅細節，除咗合作機構嘅代表同過百中外傳媒之外， 陳敏之 陳自瑤 朱晨麗 蔣家旻 黃智賢 應屆三位香港小姐 林鈺洧 梁超怡 同 邢慧敏 亦都現身現場同大家見面。