TVB淘寶合作開中外記者會 敏之將再上陣Yoyo出戰壓力大

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB早前宣佈將會發展電商直播項目，而29號就舉行大型記者會宣佈當中嘅細節，除咗合作機構嘅代表同過百中外傳媒之外， 陳敏之 陳自瑤 朱晨麗 蔣家旻 黃智賢 應屆三位香港小姐 林鈺洧 梁超怡 同 邢慧敏 亦都現身現場同大家見面。

3月7號已率先喺直播出現嘅敏之，當日連續6個鐘頭共帶嚟2350萬人民幣銷售額，而好快敏之又會再次上陣，佢仲話最要就係要用真誠嚟為觀眾介紹，仲每次都要先試用過產品，了解清楚先會推出，而阿Ben同Angel就話學到唔少嘢喇。

至於身為《識貨》冠軍嘅Yoyo，就會同馬明一齊現身第二場直播，但係就對敏之早前帶嚟嘅好成績有啲壓力喇，佢又話今次係好大挑戰，仲話一定要有好好準備去應付耐力賽呀。

阿Ben同Angel原來都係網購達人，仲各有唔同心頭好一見就毫無抵抗力，阿Ben同太太買嘢 時仲有一定戰略呀。至於同 何廣沛 緋聞傳足多年嘅Morning朱，呢日就直接回應分手傳聞，指自己睇新聞先知Matthew取消Follrow自己，又話冇乜特別意見發表，不過就會尊重對方諗法喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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