TVB「最強Body」郭珮文落選港姐後大放異彩 網民瘋狂追捧其獨特風格與亮眼扮相
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被譽為TVB「最強Body」的郭珮文（Juliana），在2023年的港姐競選中意外落選。她在首輪面試中以一頭銀髮造型亮相，給觀眾留下了難忘的印象。雖然最終未能進入前三名，但她卻在眾多參賽者中脫穎而出，首先獲得在TVB重頭劇《法證先鋒VI 倖存者的救贖》中的拍攝機會。
綜藝節目中展現反差魅力
近期，Juliana在綜藝節目《福祿壽訓練學院》中展現了她的「反差性格」和引人注目的扮相，這使她獲得了更多的關注。在私下，Juliana擁有自己獨特的穿搭風格，深受許多網民的喜愛。她經常在社交平台上分享美照，吸引大量粉絲點讚和追蹤。
深夜街拍引發網民熱烈反應
最近，Juliana在Instagram上更新了一組深夜街拍照片，照片中她身穿橙色花案Tube Top，大方展示了她的香肩和鎖骨。「螞蟻腰」和豐滿的上圍帶來了強烈的視覺衝擊，讓人一眼難忘。「靚爆鏡啦」、「美麗得來又有性格！」、「勁靚，冇得輸，正到絕」等評論在網上瘋狂流傳。更有網民大膽公開留言向Juliana求聯絡方式，竟然獲得了她的親自回應，二人之間的有趣互動成為了熱話。
圖片來源：TVB