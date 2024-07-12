TVB「最強Body」郭珮文落選港姐後大放異彩 網民瘋狂追捧其獨特風格與亮眼扮相

綜藝節目中展現反差魅力

近期，Juliana在綜藝節目《福祿壽訓練學院》中展現了她的「反差性格」和引人注目的扮相，這使她獲得了更多的關注。在私下，Juliana擁有自己獨特的穿搭風格，深受許多網民的喜愛。她經常在社交平台上分享美照，吸引大量粉絲點讚和追蹤。

深夜街拍引發網民熱烈反應

最近，Juliana在Instagram上更新了一組深夜街拍照片，照片中她身穿橙色花案Tube Top，大方展示了她的香肩和鎖骨。「螞蟻腰」和豐滿的上圍帶來了強烈的視覺衝擊，讓人一眼難忘。「靚爆鏡啦」、「美麗得來又有性格！」、「勁靚，冇得輸，正到絕」等評論在網上瘋狂流傳。更有網民大膽公開留言向Juliana求聯絡方式，竟然獲得了她的親自回應，二人之間的有趣互動成為了熱話。