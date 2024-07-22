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TVB Plus《直播靈接觸》紅衣女鬼真身大揭祕 彭翔翎化身最受歡迎靈異角色

TVB娛樂新聞
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TVB Plus的節目《直播靈接觸》自推出以來，一直受到廣大觀眾的喜愛。節目中一位神祕的「紅衣女鬼」，每集都在旁「默默地」陪伴主持人，成為網絡上的熱門話題。觀眾不僅關注她的每一個動作，甚至連她的道具和表演細節都成為討論焦點。她與黑白無常合作的短片也大受歡迎。今天，我們終於要揭開她的神祕面紗。原來，這位「紅衣女鬼」正是被稱為「翻版林夏薇」的彭翔翎！

從校花到螢幕上靈異角色

彭翔翎外表甜美，15歲時曾參加雜誌舉辦的校花校草選舉並成功殺入四強。2018年，她加入了無綫電視藝員訓練班，從此開始了她的演藝生涯。翔翎在演藝道路上挑戰了多個難度頗高的角色，包括智力有問題的角色。「其實我係一個好奇怪嘅人，你叫我演正常人反而非常困難。演吸毒、智障或者有問題嘅人，對我嚟講係好ENJOY，好易發揮。所以今次做鬼我都係覺得係非常ENJOY嘅事。」

演繹女鬼獨特體驗

在《直播靈接觸》中，翔翎首次挑戰無對白的角色，她坦言這是一次全新的挑戰。「監製話果到有個井，你係中式女鬼，你會點做？即時要做，我答我會選擇比較慢，有啲動態鬼，有啲靜態鬼，而中式喺我角度係靜態鬼，所有嘢都要慢，要有陰深嘅感覺。」她為了節目效果不斷研究和改進自己的表演。「如果係第一集有留意嘅觀眾就知，我由一坐喺凳開始，就已經諗有啲咩可以加落無咁悶。因為無理由一個鐘節目，隻女鬼淨坐喺到，無嘢好睇。所以就算我原地坐喺到，我都會原地轉。後期有梳頭，會捕捉啲機位，因為其實我睇唔到嘢，啲陰遮到鼻果到，我喺啲罅度睇，一FEEL到個SHOT一落嚟，我就做啲動作，捕捉邊啲位會好啲。監製都有再教我點中式啲，成個團隊一齊合作，令件事更加好。」

觀眾熱烈反應與未來展望

翔翎的演出受到了觀眾的熱烈反響，她在社交媒體上看到許多支持和鼓勵的留言，感到非常感動。「真係好多謝觀眾，每一句支持同鼓勵都記住咗，好大支強心針，因為本身係氣氛嘢，有你哋去留意，已經好鼓勵，無諗過會咁，無諗過我每一個動作佢哋都有人留意到，原本我係諗住為個節目好，想氣氛好，唔係為咗畀人睇到，但真係有人留意到。留意到一個點，會為我抱不平，咁辛苦坐咗一個鐘，點解唔係片尾出佢個名，每集留言都好窩心呀。」她的表現不僅獲得了觀眾的認可，也為她帶來了更多的演出機會。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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