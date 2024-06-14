TVB Plus全新綜藝《動物森友島》探索巴哈馬火烈鳥及瀕危動物 節目主持人與蛇親密接觸克服恐懼

深入了解Ardastra Garden的歷史與保育工作

園區經理Hendrew帶領下，Kanya和Eden對園區的歷史和背景有了更深入的了解。「園區於1937年開業，最初只是一個普通的動物園。由於本土火烈鳥數量急劇下降，園區開始進行保育工作，現在火烈鳥的數量已經恢復到8萬隻。」園區內超過70%的動物都是被拯救回來的，這些保育工作非常有意義。

主持人與動物的互動經歷

在園區，Kanya和Eden還嘗試用蘋果餵食烏龜。「原來烏龜的胃口取決於當天的天氣，如果天氣涼爽，牠們的食慾就會下降。」他們發現這裡的烏龜都是孤兒，原本由一位飼養了600隻烏龜的主人照顧，由於超負荷，園區收留了其中200隻。除了餵食，他們還幫助洗澡，讓烏龜的外殼變得煥然一新。Kanya被烏龜的可愛所融化，並對Hendrew的細心感到感動。「當我們用小蘋果餵食烏龜後準備離開時，Hendrew貼心地又給那些剛纔沒有吃到的烏龜分發蘋果，真是太用心了！」

火烈鳥的壯觀場面與克服恐懼的經歷

節目的高潮部分是火烈鳥的登場，這些鳥群的毛發光澤鮮艷，非常吸引人。「我曾在非洲看過大片的火烈鳥，但從未像今天這樣近距離觀賞過，所以我感到非常激動！」Kanya分享了她的感受。節目尾聲，Eden克服了自己對蛇的恐懼，甚至與蛇進行了超近距離的接觸。「一開始我很害怕，但經過了解後，我發現蛇其實非常可愛，這讓我對所有動物都有了全新的認識。」園區經理甚至將蛇放在他的脖子上，讓他體驗與蛇的親密接觸。