TVB Plus

TVB Plus全新綜藝《動物森友島》探索巴哈馬火烈鳥及瀕危動物 節目主持人與蛇親密接觸克服恐懼

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

TVB Plus的全新綜藝節目《動物森友島》將於6月3日開始，每週一、二、四、五晚上播出。節目由Kanya陳韻行、Eden劉展霆、Carmaney黃嘉雯及Doniven陳國麟主持，帶領觀眾探索世界各地的奇特動物棲息地。在節目的第6集中，Kanya和Eden前往巴哈馬首都拿騷的Ardastra Garden，這是一個巨大的熱帶花園，門票價格為成人35美金，小童25美金。花園內不僅可以見到巴哈馬的國鳥火烈鳥，還有超過135種動物，包括一些瀕臨滅絕的物種。

深入了解Ardastra Garden的歷史與保育工作

園區經理Hendrew帶領下，Kanya和Eden對園區的歷史和背景有了更深入的了解。「園區於1937年開業，最初只是一個普通的動物園。由於本土火烈鳥數量急劇下降，園區開始進行保育工作，現在火烈鳥的數量已經恢復到8萬隻。」園區內超過70%的動物都是被拯救回來的，這些保育工作非常有意義。

主持人與動物的互動經歷

在園區，Kanya和Eden還嘗試用蘋果餵食烏龜。「原來烏龜的胃口取決於當天的天氣，如果天氣涼爽，牠們的食慾就會下降。」他們發現這裡的烏龜都是孤兒，原本由一位飼養了600隻烏龜的主人照顧，由於超負荷，園區收留了其中200隻。除了餵食，他們還幫助洗澡，讓烏龜的外殼變得煥然一新。Kanya被烏龜的可愛所融化，並對Hendrew的細心感到感動。「當我們用小蘋果餵食烏龜後準備離開時，Hendrew貼心地又給那些剛纔沒有吃到的烏龜分發蘋果，真是太用心了！」

火烈鳥的壯觀場面與克服恐懼的經歷

節目的高潮部分是火烈鳥的登場，這些鳥群的毛發光澤鮮艷，非常吸引人。「我曾在非洲看過大片的火烈鳥，但從未像今天這樣近距離觀賞過，所以我感到非常激動！」Kanya分享了她的感受。節目尾聲，Eden克服了自己對蛇的恐懼，甚至與蛇進行了超近距離的接觸。「一開始我很害怕，但經過了解後，我發現蛇其實非常可愛，這讓我對所有動物都有了全新的認識。」園區經理甚至將蛇放在他的脖子上，讓他體驗與蛇的親密接觸。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 