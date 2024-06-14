TVB Plus全新綜藝《動物森友島》探索世界島嶼 廣島尾道市郊「奇怪牧場」揭祕感人故事

嚴島神社與海上大鳥居的奇景

在《動物森友島》的第8集中，Carmaney黃嘉雯與Doniven陳國麟繼續他們在嚴島的探險。參觀了著名的嚴島神社後，他們一大早就前往觀賞海上「大門」大鳥居的壯觀景象。「等海水退潮時，大面積的壯觀草地浮現眼前，這時就可以走下去與大鳥居近距離接觸。」海上鳥居經過九次修整，與其他鳥居不同，增設了四根柱子抵抗海水侵蝕，前後牌匾刻字也有所不同，另一面則顯示其舊稱伊都岐島。

登山纜車與島上美食探索

為了一覽島嶼的全景，Carmaney與Doniven選擇乘坐纜車前往彌山頂部。纜車行程約20分鐘，抵達獅子岩觀景臺後，可以看到阿多田島、小那沙美島及似島等周邊島嶼的遼闊美景。「彌山原始林被列為世界文化遺產，是一座天然植物博物館。」之後，他們品嘗了嚴島特色的牡蠣烤飯團及紅葉饅頭，並計劃嘗試當地的廣島蠔及穴子。「穴子與鰻魚的區別在於事油脂含量較低，吃起來不會太膩，且其價格也僅是對方的一半，性價比非常之高。至於廣島蠔雖然沒有其他蠔那麽大隻，不過勝在肉質鮮甜，絕對不能錯過呀！」

廣島尾道市郊「奇怪牧場」的動人故事

從嚴島回來後，節目組前往廣島尾道市郊的一個「奇怪牧場」，探訪農場負責人田頭泰治先生與動物之間的感人故事。「原來泰治先生一人大理整個牧場，飼養著許多非洲野驢，不論是動物們的飼料還是農場的清潔皆是他親力親為，儘管很疲憊，但是視驢為家人的他，只要看著牠們內心就會非常平靜。」主持人也嘗試了投餵小驢及幫牠們梳理毛髮，並學習瞭如何安全地餵食。「遛狗相信很多人都嘗試過，不過今天二人體驗帶驢仔散步，非常有趣！」