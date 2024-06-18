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TVB Plus全新綜藝《動物森友島》探索海底世界 海龜魔鬼魚親密接觸震撼觀眾

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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TVB Plus的全新綜藝節目《動物森友島》已於6月3日開播，每週一、二、四、五晚帶領觀眾探索世界各地的動物棲息地。節目由Kanya陳韻行、Eden劉展霆、Carmaney黃嘉雯及Doniven陳國麟共同主持，帶大家走訪不同的島嶼，與當地動物進行親密接觸。

加勒比海冒險 遇見海底生物

在節目的第10集中，主持人Kanya與Eden前往加勒比海的開曼群島，探訪當地著名的海龜和其他海洋生物。他們首先在大開曼島的一間海邊餐廳享用當地特色美食，包括源自十六、七世紀的冧酒及新鮮海鮮。「不論是食物的賣相亦或是180度無敵加勒比海景，絕對是視覺與味覺無與倫比的享受。」接著，他們挑戰餵食體型巨大的軍艦鳥，Kanya表示：「仿佛置身《侏羅紀世界》，足以看出她內心有多恐懼。」但她最終還是勇敢地完成了挑戰。

潛水探索 魔鬼魚與海龜的親密時刻

隨後，Kanya和Eden在船長Jan與Daniel的帶領下，前往西灣碼頭出發尋找野生海龜及魔鬼魚。潛入清澈的海水後，他們被周圍的寧靜所吸引，並與雌性魔鬼魚進行了親密接觸。「Kanya說雖然不似她過往在臺灣小琉球看到的海龜數量多，卻多了一份唯美的意境。」Eden也分享了與海龜同頻共鳴的感動時刻：「當看到海龜浮上海面呼吸時，自己好像與海龜同頻，那一刻非常觸動人心。」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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