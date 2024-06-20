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TVB Plus全新綜藝《動物森友島》探索日本貓島 真鍋島貓咪數量面臨消失問題

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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TVB Plus的全新綜藝節目《動物森友島》將於6月3日開始，每週一、二、四、五晚上播出。節目由Kanya陳韻行、Eden劉展霆、Carmaney黃嘉雯及Doniven陳國麟主持，帶領觀眾探索世界各地不同島嶼上的動物生態。

前往真鍋島旅程

在節目的第11集中，Carmaney黃嘉雯和Doniven前往日本的真鍋島。他們從笠岡港出發，可以選擇乘坐普通船或高速船。最終，他們選擇了只需40分鐘的高速船。真鍋島保留了許多古老漁村的建築風貌，並因此成為了一個著名的影視取景地。

真鍋島貓咪危機

真鍋島以其眾多的貓咪而聞名，曾經的貓咪數量甚至超過了島上的人口。然而，由於島民人口老化和大量貓咪進行絕育，貓咪的數量急劇減少，從高峰期的200隻降至現在的40多隻。「不過與其他貓島最不相同的是面臨消失問題！」島上還設有貓糧扭蛋機，供旅客餵食貓咪。

與島上居民溫馨互動

在尋找貓咪的過程中，Carmaney和Doniven遇到了武井先生，他每天都來餵食島上的貓咪。「看到食物的貓咪們瞬間蜂擁而至，被牠們包圍的感覺，非常窩心！」此外，他們還參觀了建於1949年、有著70年歷史的真鍋島學校，這座古風的木造建築曾是《瀨戶內海少年棒球隊》的取景地。

甜蜜校園日劇再現

節目的高潮部分，主持人們在真鍋島學校上演了一場甜蜜的校園日劇，讓觀眾仿佛回到了青春時代，感受滿滿的戲劇樂趣。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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