Sa蔡卓妍41歲生日童顏依舊 關智斌突襲搞氣氛 TWINS明年紅館騷8…
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無線娛樂新聞台報導：Twins睽違9年再開紅館宣佈2024年1月舉行《TWINS SPIRIT》演唱會，今早公開發售，勢如破竹8場演唱會，逾五萬張門票，半粒鐘內被搶購一空， 8場演出宣告爆滿！
壽星女阿Sa（蔡卓妍）今日生日，阿Sa仍要開工，開售時正與阿嬌（鍾欣潼）及一班英皇歌手關智斌、鄧小巧、Gin Lee、泳兒等一齊工作，期間一班師弟師妹特別為佢準備生日蛋糕，關智斌「突襲」偷偷拿住生日蛋糕出嚟……
網民點睇？
蔡卓妍小姐依然美丽，祝她生日快乐🎂。🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台