Twins上海合體出席活動 出道廿多年分享老友秘密

無線娛樂新聞台報導：蔡卓妍 同 鍾欣潼 2001年正式以 Twins 身份出道，多年來佢哋雖然不時分開發展又各有唔同經歷，不過關係就始終友好，呢日佢哋又喺上海合體現身，仲同大家分享多年來友好嘅相處方式喇。