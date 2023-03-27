Twins上海合體出席活動 出道廿多年分享老友秘密

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：蔡卓妍 同 鍾欣潼 2001年正式以 Twins 身份出道，多年來佢哋雖然不時分開發展又各有唔同經歷，不過關係就始終友好，呢日佢哋又喺上海合體現身，仲同大家分享多年來友好嘅相處方式喇。

佢哋就話最緊要係有唔妥就直接講唔好收埋，而一黑一白打扮現身嘅佢哋，就詐露好快就會有大驚喜送俾大家，不過係咩類型乜嘢方式嘅驚喜呢，佢哋就話未講得住喇。

同場出現嘅仲有 鹿晗 ，早前就網友爆 關曉彤 做跟得女友跟住男友一齊開工，拍拖好似糖黐豆一樣，呢日鹿晗就主要提到嚟緊嘅新工作，似乎想對戀情保持低調喇。至於 詹雯婷 就正準備演唱會，所以一有時間就要爭取時間好好放鬆，仲會利用香熏幫忙呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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