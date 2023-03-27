Twins上海合體出席活動 出道廿多年分享老友秘密
佢哋就話最緊要係有唔妥就直接講唔好收埋，而一黑一白打扮現身嘅佢哋，就詐露好快就會有大驚喜送俾大家，不過係咩類型乜嘢方式嘅驚喜呢，佢哋就話未講得住喇。
同場出現嘅仲有 鹿晗 ，早前就網友爆 關曉彤 做跟得女友跟住男友一齊開工，拍拖好似糖黐豆一樣，呢日鹿晗就主要提到嚟緊嘅新工作，似乎想對戀情保持低調喇。至於 詹雯婷 就正準備演唱會，所以一有時間就要爭取時間好好放鬆，仲會利用香熏幫忙呀。
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