Tyson Yoshi豪擲百萬與友人開健身室 預留天字第一號冧巴畀軒公
Tyson話間Gym Room係同兩位朋友一齊合資開嘅，每人大概投資咗一百萬，佢仲話睇下令年Gym Room嘅成績係點，如果OK嘅會考慮喺港島區都開返間呀。訪問期間軒公都有幫手問Tyson問題，佢問到Tyson會唔會做埋教練幫手教下啲OL做GYM？Tyson就話因為自己冇呢個證書，所以就唔會喇。
向來撐朋友嘅軒公，喺Tyson間Gym Room未正式開業就已經join咗做會員，點知呢日Tyson就豪言朋友嚟玩係唔會收錢，仲話一早為軒公預留天字No.1嘅會員編號呀。而軒公就話因為自己之前中咗招後瘦咗好多，所以現階段自己都係想增下肌先，同埋keep返個恆常運動嘅心。
嚟緊軒公同Tyson都會各自舉行巡迴演唱會，所以都要操弗下身形，問到Tyson會唔會想參加健美比賽？佢就話自己好想參加，但係因為備賽、操練嗰啲要好多時間，所以時間上唔容許佢咁做，而軒公都話因為參加健美比賽嘅人，其中一個step係要先脫水，而呢個step係會影響唱歌，Tyson笑言擔心自己咁樣會變「0靚坤」聲，所以現階段唔會參加健美比賽住呀。
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