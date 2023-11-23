TysonYoshi Tyson Yoshi搬屋近300對鞋難斷捨離 新歌受樂迷歡迎望再飛台灣宣傳...

Tyson Yoshi搬屋近300對鞋難斷捨離 新歌受樂迷歡迎望再飛台灣宣傳…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：Tyson Yoshi搬屋近300對鞋難斷捨離 新歌受樂迷歡迎望再飛台灣宣傳

Tyson Yoshi呢日為珠寶店擔任剪綵嘉賓，佢近排忙緊搬屋，自爆屋企有近300對鞋，佢非常念舊好難斷捨離，之不過Tyson Yoshi無論幾忙都好，一向愛錫女友嘅佢已決定送頸鍊畀女友作聖誕節禮物。

Tyson Yoshi日前推出新歌獲得不錯成績，日前喺台灣宣傳返港，Tyson Yoshi好開心上綜藝節目得到好好反應，之後佢再飛台灣食住個勢去當地宣傳，Tyson Yoshi透露已準備好晒新歌，跟住要慢慢計劃拍MV嘅細節。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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