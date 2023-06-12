TysonYoshi Tyson Yoshi泰國之行遇靈異事件 教女友同鬼溝通

Tyson Yoshi泰國之行遇靈異事件 教女友同鬼溝通

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：唱作歌手Tyson Yoshi出席動漫產品活動，自爆係動漫迷擁有大量收藏，呢日寓工作於娛樂，佢由細到大儲咗手辦模型同漫畫書，數量多到屋企都唔夠擺！

Tyson Yoshi近日轉咗青頭仔look拍攝MV，順便諗住試吓新顏色，講到女友Christy露美股，Tyson Yoshi指女友鍾意露咩都得，佢同女友日前去咗泰國旅行，之後Tyson Yoshi前往維也納，女友Christy與友人繼續留喺當地住Villa影相打卡。

Tyson Yoshi大爆今次泰國之行遇上靈異事件，佢哋一行人喺酒店遇到怪事連連，反而Tyson Yoshi稱自己就冇咩感覺，友人就聽到耳邊有把聲講嘢，屋內啲燈又亂閃，事後友人喺網上講呢次靈異事件，網民話嗰間Villa出名猛！Tyson Yoshi教女友同人或鬼都要溝通，

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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