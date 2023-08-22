Tyson Yoshi孖湯令山12月首合作開騷 籲歌迷拋bra寫size同電話號碼…
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無線娛樂新聞台報導：Tyson Yoshi孖湯令山12月首合作開騷 籲歌迷拋bra寫size同電話號碼
Tyson Yoshi同湯令山將於12月舉行音樂會，首度合作開騷，暫時未落實音樂會內容，不過佢哋完全唔擔心有冷場，Tyson Yoshi今次好想著西裝上台，希望感覺莊重少少。
Tyson Yoshi又笑言最近身材「唞緊」冇之前咁勤力去操肌，未決定到時係咪爆衫演出，而湯令山好期待收到fans拋bra，叫歌迷寫size同電話號碼，Tyson Yoshi笑指要即刻開現場燈光搵嗰個fans出嚟。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台