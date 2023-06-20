Tyson Yoshi出黑膠碟棺材鍊 被稱胸圍收割機笑言收花變收Bra

無線娛樂新聞台報導：Tyson Yoshi呢日為新推出嘅黑膠唱片同周邊產片宣傳，雖然呢日活動期間紅雨警告生效，不過都依然吸引大批Fans到場支持。當中一條棺材形狀銀鍊仲非常特別，同過往有人擺放棺材擺設寓意「升棺發財」唔知係咪有同樣意思呢？