Tyson Yoshi大騷麒麟臂拒除衫 無意再邀AV女優演MV
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無線娛樂新聞台報導：維港水上音樂會呢晚有本地歌手Tyson Yoshi助陣，來自台灣嘅創作歌手77Ke（柯棨棋）及歌手Karencici輪流表演，現場氣氛非常熱鬧。
Tyson Yoshi穿白色背心大騷麒麟臂，但佢拒絕除衫，皆因佢之前去泰國旅行食到肥晒，Tyson Yoshi指喺行程中仍心繫工作，不過佢見林家謙演唱會出咗碟，令佢唔敢怠慢；Tyson Yoshi早前搵嚟日本人氣AV女優三上悠亞參演MV，自肥立即成為男士「公敵」，Tyson Yoshi更指無意再邀女優參演，佢笑言今次玩咗好多心思喺故事上，結果啲人只係留意三上老師。
同場嘅77Ke同Karencici就好想食香港地道美食，譬如燒鵝飯、菠蘿包及燒臘飯，77Ke喺高中嚟過香港一次，當時去香港演藝學院上課，嗰時食過好多好食嘅嘢。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台