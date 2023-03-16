Tyson Yoshi揚言MV選角自主唔使問女友 澄清無寸周董演唱會欠新意…
Tyson Yoshi呢日現身一間美妝店分享護膚心得，出席完活動之後就要即刻啟程去東京拍攝MV。自言次次都落重本拍MV嘅Tyson，話呢次女朋友Christy因為要留喺香港幫佢睇住健身室嘅生意，所以今次未能同行，問到佢有冇出糧畀女友？求生意欲MAX嘅Tyson即話：「梗係有啦大佬！免費死人㗎！」雖然講到咁，但Tyson話MV選角嗰啲都係佢話事嘅，所以即使MV女主角係性格女仔都OK。
講到香港演唱會，Tyson就話要睇下年底自己第三隻碟嘅反應係點先，仲話因為自己嚟緊都仲有好多騷，所以叫觀眾唔使擔心見佢唔到呀。對於早前喺直播講取消原定喺7月嘅演唱會，被指言論係暗指周杰倫演唱會冇新意，呢日佢都有澄清，仲話學識以後講嘢要小心，至於到時會唔會去睇周杰倫喺香港嘅演唱會？Tyson就話如果時間許可都會想去睇學下嘢呀！
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