TysonYoshi Tyson Yoshi與Serrini元宇宙音樂會 即興還原綵排趣事

Tyson Yoshi與Serrini元宇宙音樂會 即興還原綵排趣事

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：Tyson Yoshi同Serrini呢日出席一個元宇宙音樂會，唱出各自嘅熱門歌曲，佢哋合唱古巨基重製金曲《第二最愛》，聽到現場歌迷好興奮。

Tyson Yoshi呢日以眼鏡look示人，睇落成個人好乖仔，Serrini大讚佢靚仔：「最鍾意啲仔仔戴透明眼鏡，好型呀你，佢頭先喺後台戴傳應器係冇著外套，唔可以除，要收埋，係公司規矩。」

由於二人嘅音樂會喺元宇宙同時進行，所以佢哋身上要貼粒粒，用嚟捕捉佢哋動作嘅特技衫，元宇宙先可以同步見到佢哋做緊乜，與自己卡通公仔連結；Tyson Yoshi同Serrini同元宇宙觀眾打招呼，Tyson Yoshi對Serrini即興還原綵排有趣一幕，就係躲入Serrini裙裡面。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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