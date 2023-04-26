契仔周舜河開記者會狠批Uncle Ray留醫處理手法
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無線娛樂新聞台報導：有樂壇教父之稱嘅資深DJ Uncle Ray 郭利民 年初病逝，一直陪伴身邊照顧嘅契仔 周舜河 呢日召開記者會，狠批去年底Uncle Ray留醫伊利沙伯醫院其間，院方同病房人員嘅處理，又指會將投訴交醫委會處理。
Andy指稱人員喺病人反對同家屬不知情下，為Uncle Ray插導尿管、又指懷疑因為有人疏忽，而令Uncle Ray有二級褥瘡、更加漠視肺積水嚴重嘅問題。
重提當時Uncle Ray嘅遭遇，Andy亦一度激動落淚，佢又指投訴過程院方嘅回覆疑有不正當手法，又指院方回覆不盡不實，希望醫管局可以正視呢次個案同佢嘅投訴。
呢日Andy又指，Uncle Ray其後轉往中大醫院繼續留醫至離世，情況瞬即有改善，可惜後來Uncle Ray依然與世長辭。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台