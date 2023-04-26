契仔周舜河開記者會狠批Uncle Ray留醫處理手法

無線娛樂新聞台報導：有樂壇教父之稱嘅資深DJ Uncle Ray 郭利民 年初病逝，一直陪伴身邊照顧嘅契仔 周舜河 呢日召開記者會，狠批去年底Uncle Ray留醫伊利沙伯醫院其間，院方同病房人員嘅處理，又指會將投訴交醫委會處理。