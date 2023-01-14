Uncle Ray播音70載不言倦 安詳辭世享壽98歲
Uncle Ray去年傳出中風，事後仍向外界報平安，10月亦曾現身演唱會捧後輩場。早前亦以高齡為政府拍廣告呼籲長者接種疫苗。佢為香港廣播界貢獻逾70年歲月，亦曾獲英女皇頒授MBE勳銜，特區政府亦先後頒陬銅、銀紫荊星章表揚佢嘅多年重要貢獻，同時又獲香港演藝學院頒授院士。
早喺1949年已經加入廣播界嘅Uncle Ray，2020年獲健力士世界紀最長壽唱片騎師，2021年正式「封咪」退休。人生中訪問過嘅各地藝人紅星多不勝數，仲以先後3次訪問紅遍全球嗁披頭四為傲。
Uncle Ray一生未婚，不過佢早年推出嘅自傳當中曾提及人生中兩位最重要嘅女性，其中一位係初戀女友同已故嘅 方逸華，佢指當年同方逸華心意接近，更成為戀人，可惜未能開花結果，不過兩人一直保持好友關係。
近年Uncle Ray因為體力問題而引退，不過生活中仍難以離開音樂，每日就以家中收藏嘅大量唱片消閒。一直受行內尊崇嘅佢，喺前年退休後，就獲近年難得一見嘅群星陣容為佢舉辦榮休音樂會，歡送呢位樂壇一代代表人物。
Uncle Ray嘅親友亦向外界發訃告，全文如下：
我們懷著沉痛和不捨的心情宣布，有樂壇教父美譽的 Uncle Ray，於主曆2023年1月13日下午5時，在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。至親好友陪伴在側，並由Joe Junior 領唱 You’ll Never Walk Alone，送別這位備受尊敬的前輩。
Uncle Ray 原名 Reinaldo Maria CORDEIRO，中文名字郭利民，是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者（由2000年至今），一生奉獻香港廣播界和樂壇，影響深遠，建樹良多，於1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。此外，他曾獲英女皇頒授MBE勳章（1987）、特區政府頒授銅紫荊勳章（2008）和銀紫荊勳章（2022）、香港演藝學院頒授榮譽院士（2012）和香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士（2022）。
香港中文大學醫院的醫護團隊，個多月來對 Uncle Ray 悉心照顧，我們深表謝意；並向 Uncle Ray 的家人致以深切慰問。喪禮將以天主教儀式進行，詳情另行公布。
Uncle Ray 治喪委員會
網民點睇？
RIP, UNCLE RAY.
希望你一路好走,永遠懷念你.
去咗天堂开咪~~~一路好走
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