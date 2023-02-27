VIVIZ訪港｜首次海外見面會香港舉行 勁歌熱舞前嘆盡各式美食

無線娛樂新聞台報導：成軍啱啱一年嘅韓國女團 VIVIZ 舉行首次海外Fans見面會，首站呢日就選擇喺香港舉行演出。VIVIZ由前女團 GFRIEND 成員 銀河 信飛 同 嚴智 組成，呢日佢哋一現身就以短裙上陣，以青春活力表演連場歌舞。