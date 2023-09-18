年輕女團XiX正式出道 Eric拉老婆落水搞形象
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無線娛樂新聞台報導：成員年齡僅得14至16歲嘅 XiX 呢日正式舉行記者會發佈出道作新歌，吸引大班自《聲夢》時期已經追隨佢哋嘅歌迷到場支持，而一手「湊大」佢哋嘅經理人 郭偉亮 同佢為幾位妹妹擔任形象指導嘅太太 葉佩雯 呢日亦都親自見證同打氣。
呢日5位成員現場表演佢哋嘅唱跳新歌，展現佢哋嘅青春一面。而Eric仲搞笑話估計幾位小妹妹前面世可能係自己嘅工人，到今世自己就要仆心仆命為佢哋打點所有喇。
佢哋喺出道前經過連串準備，唔同成員都要面對唔同困難，好似 鄧曉殷 就話減肥真係非常痛苦，而 繆昀希 就話大家持續練歌同下咗唔少苦功，同樣被要求Keep Fit嘅 莊殷月 就話大家戒口已經好耐，希望大家都會鍾意佢哋嘅新歌呀。
由導師化身做埋經理人，就連太太都拉埋落水，Grace就爆老公當日提出要求時仿如做錯大件事，令佢一頭霧水，仲話呢鋪一定要齊上齊落先搞得掂。Grace仲話見到幾位成員就不其然諗起自己出道時嘅回憶呀。
網民點睇？
Xix 一定要好好報答eric sir 同 Grace
應該叫Five Girls😊
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台