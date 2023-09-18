年輕女團XiX正式出道 Eric拉老婆落水搞形象

無線娛樂新聞台報導：成員年齡僅得14至16歲嘅 XiX 呢日正式舉行記者會發佈出道作新歌，吸引大班自《聲夢》時期已經追隨佢哋嘅歌迷到場支持，而一手「湊大」佢哋嘅經理人 郭偉亮 同佢為幾位妹妹擔任形象指導嘅太太 葉佩雯 呢日亦都親自見證同打氣。