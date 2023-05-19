XODIAC隊長LEX賣口乖想同古仔合作 WAIN最喜歡食大腸串…
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無線娛樂新聞台報導：XODIAC隊長LEX賣口乖想同古仔合作 WAIN最喜歡食大腸串
古天樂旗下嘅子公司力捧9人男團XODIAC，隊長LEX、韓國成員WAIN及香港隊友Sing呢日現身銅鑼灣出席一個品牌活動，呢個係佢哋出道以嚟第一個海外活動，吸引大批fans到場支持，三子心情無比興奮。
XODIAC三子今次行程忙碌，香港地膽Sing未能抽時間帶LEX同WAIN遊玩，LEX同WAIN之前拍MV曾經嚟過香港一次，而WAIN難忘香港街頭小吃，最喜歡食大腸串；被問最想同邊位香港藝人合作，LEX賣口乖想與老闆古天樂合作，WAIN爆自己暫時未見過老闆古天樂，不過佢聽成員講老闆出現氣勢已經震懾人心，WAIN好想有機會跟老闆見面食餐飯。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台