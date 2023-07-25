鍾柔美新歌挑戰千禧年潮流 街頭熱舞艷陽暴雨統統有
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無線娛樂新聞台報導：Yumi鍾柔美近日推出跳唱新歌《y2k還襯我麼？》，Yumi除咗同Dancers齊齊以千禧年代最潮嘅打扮現身MV之外，舞步亦比上一首歌曲《Breaking My Heart》有更強節奏感，Yumi亦都可以再次展現佢嘅唱跳實力。
Yumi本人對新歌舞步同打扮都非常滿意，仲覺得感覺非常新鮮，而早前MV仲走訪多個唔同地點拍攝，天氣雖然唔穩定，不過Yumi就話呢次拍攝嘅印象非常深刻喇。
網民點睇？
好喜歡yumi新歌
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台