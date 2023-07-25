鍾柔美新歌挑戰千禧年潮流 街頭熱舞艷陽暴雨統統有

無線娛樂新聞台報導：Yumi鍾柔美近日推出跳唱新歌《y2k還襯我麼？》，Yumi除咗同Dancers齊齊以千禧年代最潮嘅打扮現身MV之外，舞步亦比上一首歌曲《Breaking My Heart》有更強節奏感，Yumi亦都可以再次展現佢嘅唱跳實力。