Yumi新歌辦拍照會羨慕Gigi個人舞台 否認將外地升學計劃雙線同步發展…
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無線娛樂新聞台報導：Yumi新歌辦拍照會羨慕Gigi個人舞台 否認將外地升學計劃雙線同步發展
Yumi鍾柔美 呢日為新歌《下一個暑假》舉行拍照會，同大班歌迷近距離接觸。Yumi同大家合照之餘，亦現場為大家獻唱新歌同其他歌曲。日前現身好姊妹Gigi炎明熹首次個唱嘅佢，就話見到台上嘅Gigi覺得感動又開心，因為有自己嘅個人舞台之餘表演亦都一流，希望佢繼續為大家帶來唔同嘅表演呀。
Yumi又提到自己亦都有開個唱嘅夢想，會繼續努力希望早日達成呢個願望呀。明年就會應考DSE嘅佢，近日傳出會步Chantel後塵到外地升學，不過Yumi呢日就正式回應指未有呢個考慮，指目前計劃係繼續香港升學，同時繼續音樂事業呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台