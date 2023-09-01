鍾柔美聞歌迷期待AfterClass騷上合體 親回亮相炎明熹個唱可能性？…
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無線娛樂新聞台報導：鍾柔美聞歌迷期待AfterClass騷上合體 親回亮相炎明熹個唱可能性？
鍾柔美為配合新歌《y2k還襯我麼？》，誠邀兩位前輩E-Kids成員林詠倫及EO2成員Osman（洪智傑），大跳Y2K年代嘅跳舞歌拍攝短片，Yumi獲兩位前輩大讚跳得好好兼學得好快。
講到炎明熹（Gigi）將舉行演唱會，大家好期待AfterClass喺騷上合體，Yumi直言自己都想，但係要夾齊四位成員演出就有一定難度，因為大家要兼顧學業同工作。
Yumi近排忙住為開學準備，又為咗應付DSE考試加緊溫書做練習，佢直認心情緊張，又同大家分享自己大學最想揀係咩科目！
網民點睇？
AC之前仲有首歌⋯都唔知幾時可以出😥
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台