《一個好人》｜林子善江美儀探尋社區暖心故事 鄭子誠音導引領

全新綜藝節目《大善 NMN 20000 PLUS+呈獻：一個好人》，將於明日（18 日）起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由林子善和江美儀擔任主持，並由「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。林子善、江美儀深入了解來自不同階層、背景的好人好事，體驗箇中可貴之處，同時帶出社會上一些被忽略的人和事。