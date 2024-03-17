《一個好人》｜林子善江美儀探尋社區暖心故事 鄭子誠音導引領
全新綜藝節目《大善 NMN 20000 PLUS+呈獻：一個好人》，將於明日（18 日）起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由林子善和江美儀擔任主持，並由「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。林子善、江美儀深入了解來自不同階層、背景的好人好事，體驗箇中可貴之處，同時帶出社會上一些被忽略的人和事。
明晚播出的首集，子善分別拜訪了義務幫流浪動物執屍的文哥，和年僅 14 歲便組織義工團的潘浠淳。貨車司機文哥幫助往生動物有尊嚴地走到彩虹橋已有 5、6年，當中除付出不少心力和時間，火化動物費用亦不便宜，文哥更因此欠下十多萬債務。節目中，子善跟隨着文哥為貓咪屍體善後，子善事前坦言有啲驚，並說：「如果有咩暈低，文哥你唔使理我。」由於貓咪屍體處於陡峭的山坡，子善行走時不慎絆到腳差點仆倒，幸好最終有驚無險完成工作，之後子善再跟文哥將流浪狗屍體送往火化作最後道別。雖然文哥處理屍體時看似輕描淡寫，但其實只是努力壓抑傷痛，直到撳掣火化後才落下男兒淚，同樣感性的子善亦坦言撳掣一刻感覺可惜又感觸。
林子善自愧不如 14 歲小義工
之後子善會合 14 歲的浠淳到深水埗「洗樓」向劏房人士派發物資，雖然抽到一袋二袋，但浠淳不單沒有呻攰，更堅持逐家逐戶拍門送物資，非常有愛心，子善見狀不禁嗌慚愧：「一個 14 歲小朋友，有咁大勇氣同愛心，我呢個 Uncle 仲成日話自己充滿愛同正能量，佢嘅層次好高。」
文仔：放棄呢班無家者，就好似放棄咗當年嘅自己咁
後晚（19 日）播出的第二集，子善分別拜訪了義務幫助無家者的江浩文（文仔）和充滿愛的寄養家庭龔家。曾經都是無家者的文仔，因為經歷過所以特別有深刻感受，談到一直致力服務無家者，文仔說：「我成日都話唔想放棄佢哋，如果我放棄咗呢班無家者，就好似放棄咗當年嘅自己咁，我當佢哋係屋企人，幫得幾多得幾多！」與文仔相處過後，子善感觸地說：「香港愈嚟愈多無家者，希望善心人幫助佢哋之餘，都要多啲關心佢哋，大家都出一份力就可以積少成多。」之後子善走訪寄養家庭龔家，龔家由 2011 年開始接待第一個 BB，去到 2024 年已經照顧了合共 32 個可愛小寶寶。龔家女主人龔黃螢敏（Linda）曾經患了一場大病，走過鬼門關後、Linda 深悟活在當下的道理：「我都唔知自己仲有幾多日子，醫生冇講過我已經好番，唔會畀我停打標靶藥，如果咁樣，我不如用自己能力去做開心嘅事。」之後 Linda 一家便做了寄養家庭，收養了多位欠缺愛的小生命，生活從此亦變得不一樣，她說：「當時接待第一個小朋友，正能量、愛心同歡笑係充斥咗成個屋企，係 BB 令到我哋龔家走出哀傷。」身為一女之父的子善
見狀亦相當感觸，眼濕濕說：「自從我個女出世之後，佢將我嘅眼光爆開咗，佢哋唔係一個貨物，佢係一個生命，點可以生咗佢出嚟，咁唔負責就抌低佢，喺我字典係唔容許。」