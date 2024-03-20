一個好人

《一個好人》｜林子善盲跑感受無助 鄭偉軒18日搜救熱血故事

tvb娛樂
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全新綜藝節目《大善 NMN 20000 PLUS+呈獻：一個好人》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由林子善和江美儀擔任主持，並由「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。林子善、江美儀深入了解來自不同階層、背景的好人好事，體驗箇中可貴之處，同時帶出社會上一些被忽略的人和事。

子善拜訪一個好人林威強林 Sir。（圖片來源：TVB）
子善拜訪一個好人林威強林 Sir。（圖片來源：TVB

今晚（20 日）播出的第三集，子善分別拜訪了視障人士領跑員林威強林 Sir 和民間搜救組織創辦人鄭偉軒 Anson。曾是香港百一米欄紀錄保持者的林 Sir，正職是一名中學體育老師，深信運動改變生命的他機緣巧合下開始教視障人士跑步，他笑言初期處處碰釘：「我教視障人士之前，已經做咗好多年教練，我接手時教完兩堂，就有兩個學員入咗醫院，佢哋啲腳腫得好緊要，我忽略咗一樣嘢，佢哋雖然可能係 3、40 歲，但佢哋長期用柺杖慢慢行，關節退化得好緊要。」林 Sir 坦言看到視障人士「跑出彩虹」感到鼓舞：「有啲視障人士，佢嘅世界係得睡床、飯枱、廁所，可以兩、三年冇出過門口，帶番佢哋出嚟之後，見到佢成個人生唔同晒，呢啲係鼓舞嚟。」之後子善蒙着眼感受黑暗中跑步，雖然有林 Sir 帶領，但子善仍感到十分無助，不敢邁出大步尤如原地跑，事後子善坦言：「頭先蒙眼跑嘅感覺其實好驚，好似前面有嘢撞咁！」

林 Sir 坦言初做領跑員時曾碰釘，不小心引致兩位學員入院。（圖片來源：TVB）
林 Sir 坦言初做領跑員時曾碰釘，不小心引致兩位學員入院。（圖片來源：TVB

培育香港首位完成世界六大馬視障運動員

視障跑手傅提芬 Inti 因為青光眼，26 歲時不幸完全失明。Inti 遇到林 Sir 後開啟二次生命，林 Sir 靠一條手帶帶着 Inti 由 10k 跑到半馬、再跑到全馬，最終成為香港首位完成世界六大馬的視障運動員！ 子善又試當領跑員帶領 Inti 跑步，事後他說：「我好少同女仔咁親密，除咗拍戲，大家頭先一路有講啲開心嘢，好感恩可以同咁勁嘅運動員跑步。」

子善之後再體驗做領跑員，引領視障跑手傅提芬 Inti 跑步。（圖片來源：TVB）
子善之後再體驗做領跑員，引領視障跑手傅提芬 Inti 跑步。（圖片來源：TVB

鄭偉軒坦言曾遭女友詐型

之後子善走訪民間搜救組織創辦人鄭偉軒 Anson。香港每年有逾三千人失蹤，Anson 出心出力帶領搜救隊開展搜救工作，為不少家庭點燃希望。子善除了會跟隨 Anson 追尋失蹤老翁消息，還會見識游繩救人模擬訓練。談到搜救工作往往遇到挫敗，Anson 坦言曾心灰意冷：「第一係錢啦，因為大家係義務，其次係人，呢個最難，要一條心同埋付出大量時間。」Anson 透露曾被女友「詐型」：「女友初初係反對，又要攞錢出嚟，時間又唔夠，返工已經忙，有時幾日唔知你去咗邊，佢初初會介意，都驚我身體頂唔住，我最高紀錄係 18 日做搜索，不斷咁返工同

今集另一個好人是民間搜救組織創辦人鄭偉軒 Anson。（圖片來源：TVB）
今集另一個好人是民間搜救組織創辦人鄭偉軒 Anson。（圖片來源：TVB

搜索、返工同搜索。」Anson 無私奉獻的精神，令人肅然起敬。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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