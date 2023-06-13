一舞傾城｜大結局驚人舉動揭祕陳法蓉導演現場淚崩

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，今晚（13日）九點半翡翠台播映大結局。昨晚（12 日）播出一集，可謂是飾演沙律的陳法蓉 Solo 之作。沙律與青龍（唐文龍飾）開心補辦喜酒期間，祝酒之際麻鷹（李嘉飾）突然殺出向志飛（楊明飾）開槍，青龍情急之下為志飛擋槍，青龍臨終前用盡最後一絲氣力為沙律戴上婚戒，沙律抱着老公屍體痛哭。