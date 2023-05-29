一舞傾城｜楊明蔡潔上演激情戲網友熱議最少Take數完成

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。今晚（29 日）一集將上演激情戲碼，暗戀 Monica（蔡潔飾）的志飛（楊明飾），在 Michelle（姚子羚飾）推波助瀾下成功約會 Monica，二人意亂情迷下發生一夜情；惟 Monica 事後對志飛有所避忌，似是未能走出失戀陰霾。蔡潔、楊明於這場近一分鐘的親熱戲，兩人化身人肉風火輪轉住嚟嘴，由門外咀到上床，相當肉緊。講到這場戲，楊明受訪時說：「其實都冇乜尷尬，因為大家都入咗行咁耐都明白拍戲係咁，蔡潔好專業，而我亦都有呢類戲嘅經驗，大家都溝通好晒。事前都試咗幾次位，務求用最少 Take 數完成呢場戲。」