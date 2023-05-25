一舞傾城｜鄺潔楹捱37度高溫赤腳行甲板孖姚子羚360度激吻咀唔尷尬
由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。昨晚（24 日）播出一集，劇情講到細細粒（鄺潔楹 Judy飾）有感連累 Money（文凱玲飾）欠下周身債，遂答應陪練馬師上船過夜幫手還債，怎料練馬師有鋪 SM 癮，被綁在床上的細細粒慘遭練馬師蹂躪，最終導致遍體鱗傷。
講到之後的落船崩潰戲，Judy 坦言：「本身係擔心應付唔嚟，因為比較少做情緒化嘅戲，呢個唔係我嘅強項。拍呢場戲另一個難度，就係當時天氣有成 37 度，劇情係要我赤腳行落甲板，一踩落甲板已經好唔舒服，好似畀火燒咁，成個人癲咗咁，有啲位係嗌咗出嚟發泄，呢場戲最終兩 Take 就搞掂，當下演出嚟係最真實。」
今晚一集的重頭戲，有楊明一個打十個的精彩動作戲，以及與姚子羚的激吻場口。講到與子羚拍咀嘴戲，楊明說：「我同子羚本身都好 Friend 都冇咩尷尬嘅，原本以為只係好簡單嘅鏡頭，點知拍攝時導演要一個 360 度嘅 Shot，拍完順時針之後再要拍埋逆時針，第一次接觸呢個拍攝方法，呢個鏡頭都拍咗好幾分鐘。」講到一個打十個的大型動作場口，楊明說：「呢個係我成套劇第一日拍嘅動作場口，武術指導陳中泰安排咗一 Shot 落、連續打十幾個嘅鏡頭，因為一 Shot 落關係，所以有咩甩漏就要重新拍過，記得拍咗成十幾個 take，差唔多成六、七個鐘，個停車場又好焗，真係由頭濕到落腳，嗰日係比較辛苦同吃力。」提到劇中有不少動作場口，楊明說：「睇到劇本時都已經知道有好多動作場口，所以喺 21日隔離期間都有喺房 keep 住做運動，務求保持最佳狀態。」
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