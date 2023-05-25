一舞傾城｜鄺潔楹捱37度高溫赤腳行甲板孖姚子羚360度激吻咀唔尷尬

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。昨晚（24 日）播出一集，劇情講到細細粒（鄺潔楹 Judy飾）有感連累 Money（文凱玲飾）欠下周身債，遂答應陪練馬師上船過夜幫手還債，怎料練馬師有鋪 SM 癮，被綁在床上的細細粒慘遭練馬師蹂躪，最終導致遍體鱗傷。