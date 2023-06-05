一舞傾城｜陳星妤展示無敵美腿 趙碩之喊戲內地意外爆紅
廣告
由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。今晚（5 日）劇情講到 KK（陳星妤飾）收了 Marco（關楚耀飾）給的 500 萬分手費後，花了 200 萬投資俊駒（高鈞賢飾）拍電影兼自己做女主角，並成功憑處女作一炮而紅。
星妤獲網友讚靚女：係初戀呀！
今晚一集將有陳星妤吊威吔拍戲畫面，樣子甜美的星妤吊着威吔飛來飛去，其中一個鏡頭星妤從高空降落，在上升氣流影響下，星妤晒出無敵美腿，十足仙女下凡。TVB 官方平台日前發出星妤吊威吔預告片，獲網友大讚：「好有明星氣質」、「KK 女神，最靚女」、「樣子甜美楚楚可憐想保護她，係初戀呀。」
講到吊威吔，星妤受訪時透露今次並非第一次：「之前選港姐時都吊過一次，吊威吔都幾驚㗎，但又要顧住個樣，因為要做到好 Enjoy 咁。」問到對拍古裝有否興趣？星妤笑言：「我好有興趣呀，自己都好期待將來可以參演古裝片。」
趙碩之「媽媽係兔仔」惹網友同情
此外，《一舞》自播出以來深受內地網友歡迎，在微博關於「一舞傾城」的話題突破 4 億閱讀量。其中「#一舞傾城句句誅心#」的話題，內容是趙碩之飾演的要獨力湊大仔仔的單親媽媽媚媚，眼見仔仔因自己的舞小姐身份慘受同學欺凌，遂以「媽咪唔係雞，媽媽係兔仔」氹番仔仔，這場戲令網友深受感動，成功勁吸逾7,700 萬閱讀量。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹
撰文：東方新地圖片來源：TVB