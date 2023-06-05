一舞傾城｜陳星妤展示無敵美腿 趙碩之喊戲內地意外爆紅

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。今晚（5 日）劇情講到 KK（陳星妤飾）收了 Marco（關楚耀飾）給的 500 萬分手費後，花了 200 萬投資俊駒（高鈞賢飾）拍電影兼自己做女主角，並成功憑處女作一炮而紅。