一舞傾城｜陳法蓉唐文龍甜蜜互動NG花絮曝光蔡潔驚喜女漢子形象
由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。昨晚（6 日）播出一集，劇情講到沙律（陳法蓉飾）打扮到靚一靚迎接老公青龍（唐文龍飾）出獄，豈料青龍已偷偷提早回家，並親自下廚為沙律送上驚喜。事隔多年終於團聚的兩人，一見面即十指緊扣並相擁而泣；在萬國城霸氣十足的沙律在愛郎面前即變小鳥依人，坐老公大髀兼甜蜜錫錫，甜度爆錶。另邊廂，視青龍如親哥哥的志飛（楊明飾），設宴邀請一眾叔父為青龍洗塵，可惜最終只有屠伯（鄭恕峰飾）和麻鷹（李嘉飾）姍姍來遲，二人假惺惺噓寒問暖後便找藉口早走；深感人走茶涼的青龍回家後在沙律懷中落下男兒淚…
唐文龍坦言拍親熱戲有壓力
文龍則大讚法蓉姐是女神，他說：「記得第一日開工時，我喺化妝間化緊妝，佢喺後面經過時好 Cute 咁話：『老公點呀？我哋第一次合作喎。』佢好 Nice 咁主動破咗冰先，令到我哋更容易互動去演啲甜蜜戲份。」提到與法蓉姐有不少親熱戲份，文龍坦言：「都有啲壓力架，始終佢都係女神，但我哋都好合拍，同埋法蓉都好快投入角色，大家可以好放心咁去發揮。」
TVB 官方日前發放《一舞傾城》NG 花絮片，其中一幕陳星妤的戲服勾住了姚子羚的衫，瞬間變成了連體嬰的二人忍不住爆笑，同場的楊明則很有風度地幫二人解圍。另一場蔡潔與法蓉姐在露台拍攝傾偈場口，其間有一隻「飛天小強」突襲伏在蔡潔的衫上，法蓉姐即時嚇到尖叫，蔡潔則處變不驚，並用手輕輕彈走「飛天小強」，果然是女中豪傑。
NG 花絮片段：https://www.youtube.com/watch?v=ZF7gqpls2_A
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹