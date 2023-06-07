一舞傾城｜陳法蓉唐文龍甜蜜互動NG花絮曝光蔡潔驚喜女漢子形象

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。昨晚（6 日）播出一集，劇情講到沙律（陳法蓉飾）打扮到靚一靚迎接老公青龍（唐文龍飾）出獄，豈料青龍已偷偷提早回家，並親自下廚為沙律送上驚喜。事隔多年終於團聚的兩人，一見面即十指緊扣並相擁而泣；在萬國城霸氣十足的沙律在愛郎面前即變小鳥依人，坐老公大髀兼甜蜜錫錫，甜度爆錶。另邊廂，視青龍如親哥哥的志飛（楊明飾），設宴邀請一眾叔父為青龍洗塵，可惜最終只有屠伯（鄭恕峰飾）和麻鷹（李嘉飾）姍姍來遲，二人假惺惺噓寒問暖後便找藉口早走；深感人走茶涼的青龍回家後在沙律懷中落下男兒淚…