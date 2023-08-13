不可能任務｜最終回任務難度飆升不可能小隊陷入危機林鈺洧驚喜宣布我可以轉行
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《不可能任務》第 2 季周日晚 10 點 05 分翡翠台播映，今晚（13 日）一集是「建築工程實習體驗」篇的最終回，徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）接受完釘板、紮鐵和落石屎訓練後，今集正式落手合力搭建一條可供小型貨車駛過的橋樑，完成不可能任務。
五人首先由釘板做起，當中 Denice 左右手開弓揼釘獲阿 Sir 大讚犀利，之後的紮鐵環節，Denice 再度被阿 Sir 讚做得最好，身為港姐冠軍的 Denice 喜上眉梢說：「我覺得自己好有天分，阿 Sir 都讚我叻，其實我可以轉行！」相當搞笑。至於落石屎環節，不可能小隊集體嗌辛苦，Danny 直言：「落石屎係最難，技巧性好重。」Chloe 則說：「我啲汗由頭流到塊面，再直落流到腳趾都係汗。」Leonard大讚兩位女士犀利：「佢哋唔 care 自己個樣，雖然好攰但都 keep 住去做，佢哋唔單止美貌與智慧並重，就連力量同堅毅都有。」繼上集的智能安全帽後，今集不可能小隊再獲配備智能手錶，該手錶可以實時監測配戴者心跳狀況，一旦發現異常便可以即時安排休息。
不可能小隊幾經辛苦最終成功搭建出一條小橋，在正式進行讓小型貨車駛過的終極任務前，製作組臨時再加碼增加 15 箱水的負重，並要求三位隊員一同坐在車上，令任務難度加強不少！最終 Denice、Chloe 和徐榮被選中坐在車上，Leonard
和 Danny 則負責做指揮員，在正式上橋時 Denice 已經驚到瘋狂尖叫，豈料他們
之後遇上重大危機，負責指揮的 Leonard 突然大嗌：「褪後、褪後。」隨即引起一陣恐慌！想知道究竟發生了甚麼事？不可能小隊又能否完成最終任務？密切留意今晚播出的《不可能任務》！
圖片來源：（圖片來源：TVB）