不可能任務｜最終回任務難度飆升不可能小隊陷入危機林鈺洧驚喜宣布我可以轉行

《不可能任務》第 2 季周日晚 10 點 05 分翡翠台播映，今晚（13 日）一集是「建築工程實習體驗」篇的最終回，徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）接受完釘板、紮鐵和落石屎訓練後，今集正式落手合力搭建一條可供小型貨車駛過的橋樑，完成不可能任務。