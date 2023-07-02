不可能任務｜孖黃碧蓮化身女蜘蛛俠七層樓高遊繩驚險下降蔡思貝深情剖白背後的堅強
《不可能任務》第 2 季今（2 日）晚十點翡翠台播映最終回，由隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，輪流接受完「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的專業訓練後，今晚眾人將聯同兩名警「募」大使樂怡及 Sharon，攜手上演聯合小型演習作為畢業終極任務；藝人楊潮凱則負責客串飾演企跳嫌疑犯，其間除了聲淚俱下，亦因劇情需要被吊於高空，相當專業。
畢業終極任務共分四個部分，包括談判、從大樓天台游繩而下尋找證物、於中環鬧市尋找疑似危險物品以及拆彈，被委任為「行動指揮官」的思貝，除了委派及分配工作給隊員，每個任務亦有親身參與其中。四項任務當中，以從大樓天台游繩而下一項最為吸睛，為幫助因拍攝節目結成好友的碧蓮克服「畏高」心理障礙，思貝特別指名與碧蓮一起完成高空任務。之前在訓練期間爆喊的碧蓮，起步時依然難掩緊張，初段更是完全未能掌握四肢應有節奏，但最後還是成功克服恐懼與思貝齊齊化身「女蜘蛛俠」在大廈外牆游繩而下，更能騰出雙手完成指點任務，過程熱血。二人完成任務後，更激動擊掌及相擁，盡顯姊妹情。
思貝是次拍攝《不可能》留下不少記憶點，包括以極佳成績、極速完成跑三十層樓梯任務，以及克服舊傷患完成近乎九成高空任務，成立建立「女硬漢」形象，每位隊員對她亦是敬佩有加。不過思貝受訪時坦言自己「表裏不一」，自信外表底下其實暗藏恐懼：「你睇我好似好快做完，其實只係我每一下驚，都乸緊自己個心，然後踏出嗰 0.1 秒嗰步，咁你就跨過咗個恐懼。當你自己冇信心做第一次，你會畀自己做唔到，然後好唔開心咁收工返屋企；第二次好冇信心，都可能做唔到晒，然後都係失望收工返屋企。久而久之我依家第十年喇喺呢行，我就盡量唔會想畀自己有呢一下收工對自己失望嘅感覺。」談到碧蓮，思貝直指在對方身上看到自己影子：「佢每個 task 都貶低自己先，喺佢身上見到自己，但今次因為係隊長，所以會警惕自己一定唔可以冇信心。」