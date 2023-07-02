不可能任務｜孖黃碧蓮化身女蜘蛛俠七層樓高遊繩驚險下降蔡思貝深情剖白背後的堅強

《不可能任務》第 2 季今（2 日）晚十點翡翠台播映最終回，由隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，輪流接受完「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的專業訓練後，今晚眾人將聯同兩名警「募」大使樂怡及 Sharon，攜手上演聯合小型演習作為畢業終極任務；藝人楊潮凱則負責客串飾演企跳嫌疑犯，其間除了聲淚俱下，亦因劇情需要被吊於高空，相當專業。