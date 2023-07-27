不可能任務｜學釘板紮鐵落石屎孖小學生意大利粉橋大賽林鈺洧出師不利流血收場

為了向不同崗位的專業人士致敬，無綫今年再接再厲推出《不可能任務》第 2 季。第三輪「建築工程實習體驗」將於本周日（30 日）晚十點翡翠台播出第一集，接受挑戰的藝員包括徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）。五人將接受一系列的建造培訓課程由理論到實踐，包括學習釘板、紮鐵、落石屎等，最終五人要合力搭建一條可供小型貨車駛過、現實生活中真真正正的橋樑，完成不可能任務！