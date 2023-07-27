不可能任務｜學釘板紮鐵落石屎孖小學生意大利粉橋大賽林鈺洧出師不利流血收場
為了向不同崗位的專業人士致敬，無綫今年再接再厲推出《不可能任務》第 2 季。第三輪「建築工程實習體驗」將於本周日（30 日）晚十點翡翠台播出第一集，接受挑戰的藝員包括徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）。五人將接受一系列的建造培訓課程由理論到實踐，包括學習釘板、紮鐵、落石屎等，最終五人要合力搭建一條可供小型貨車駛過、現實生活中真真正正的橋樑，完成不可能任務！
孔德賢大學主修建築工程 實戰輸畀鄭衍峰？
五人當中，以大學主修建築工程的 Danny 最有「潛力」，他亦坦言對任務充滿期待：「一層樓點樣起出嚟，其實我都識嘅，所以好期待！」正式接受任務挑戰前，五人需率先接受製作組的小測試，用啤牌砌出三層高金字塔，考驗專注力和定力。男子組以 Leonard 表現最為出色，兩、三下手勢便極速完成任務；相反有「建築底」的 Danny 一層都砌唔到，還笑指因有風才影響表現。至於港姐出身的Denice 及 Chloe 同樣雞手鴨腳，但 Denice 勝在轉數快，靠「出貓」將啤牌對摺完成任務。
考平安咭狀況百出
另外五人「不可能小隊」更被安排與 9 位小學生比賽，在 30 分鐘內製作「意大利粉橋模型」，荷載要達 700 克才為之合格。Chloe 未正式比賽前已大嗌驚輸，Danny 則說：「如果我哋真係輸畀小朋友，咁就真係要檢討吓。」正式比賽時，「不可能小隊」一開始就出師不利，Denice 砌橋期間手指不慎被剪刀剪到流血，另邊廂小學生們已極速砌出意粉橋雛型！到最終「不可能小隊」能否戰勝小學生們？由於「不可能小隊」之後要進入工地工作關係，五人需先考獲建造業安全訓練證明書（俗稱平安咭），惟考試當日狀況百出，Danny、Denice 孖住遲到，Leonard 就連筆都唔記得帶，到底點收科？密切留意本周日晚播出的《不可能任務》第 2 季。