不可能任務｜曾志偉現身大爆任務背後洋蔥賴慰玲嗌劈炮戴祖儀感動

以向不同崗位默默耕耘的專業人士致敬為宗旨的綜藝節目《不可能任務》系列，第二季首個任務「電視幕後製作挑戰」將於本周日（6 月 4日）晚上十點翡翠台播出最後一集。監製黎諾懿、「導演」賴慰玲（Winki）、「資料撰稿」戴祖儀（Joey）、李芷晴、梁超怡，及「助理編導（PA）」關楓馨（Fabi）、程浩駿、周百恩齊齊轉入直路，正式踏入首個擔任幕後的大型慈善騷直播當日！蔣家旻評語：年資尚淺