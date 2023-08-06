不可能任務｜梁允瑜機械幫手開料紮鐵林鈺洧力王推車仔成叻女
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《不可能任務》第 2 季逢周日晚十點翡翠台播映，本周繼續是第二輪的「建築工程實習體驗」，徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢
（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）將接受一系列的建造培訓課程，合力搭建一條可供小型貨車駛過、現實生活中真真正正的橋樑，完成不可能任務。
今晚（6 日）播出一集，五人正式進入工地學習釘板、紮鐵和落石屎。進入工地前，不可能小隊獲配備智能安全帽，這個安全帽功能多多，除了有 GPS 和廣播功能外，還能檢測配戴者的體溫、心跳，並設有墮下偵測和防撞偵測，以確保工友在工地能夠安全工作。在開料環節中，五人學習使用半自動剪屈鐵機和洛仔機；相關機械的加入令曾靠徒手完成的開料工作變得較輕鬆，就連女將 Denice 和
Chloe 亦能輕鬆使用機械將粗粗的鐵枝屈成所需形狀，反而男子組的 Danny 因做漏一個步驟失敗收場，認真失威！
五人在學習釘板時，發現單是揼釘已十分考功夫，眼見阿 Sir 兩、三下手勢就揼好一口釘，不可能小隊卻揼三下才揼中一次，Danny 大嘆：「實際真係去做時，會打唔中啲釘或者打歪啲釘，技巧要求好高，真係要實戰過先知，比想像中困難。」至於學習落石屎時，還會學習使用俗稱「車仔」的單輪手推車，其間Denice 力王上身推動裝滿石仔的車仔，獲阿 Sir 點名大讚叻女。五人經過今次學習過程，見識到現今的工地與時並進，會運用不同的智能機械人協助工作。當中的運輸機械人可以取替人手處理及搬運重型物件，從而減低工傷機會及提升工作效率，令五人大開眼界。
圖片來源：（圖片來源：TVB）