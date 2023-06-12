不可能任務｜港姐召集警隊跨部門演習體驗拆彈驚悚瞬間蘇韻姿派表情包獲讚可愛

為了向不同崗位的專業人士致敬，無綫今年再接再厲推出《不可能任務》第 2 季。第二輪「警隊跨部門演習」於昨（11 日）晚十點翡翠台首播，隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的為期三星期專業訓練，最終六人會攜手上演聯合小型演習作為「畢業任務」。