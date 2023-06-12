不可能任務｜港姐召集警隊跨部門演習體驗拆彈驚悚瞬間蘇韻姿派表情包獲讚可愛
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為了向不同崗位的專業人士致敬，無綫今年再接再厲推出《不可能任務》第 2 季。第二輪「警隊跨部門演習」於昨（11 日）晚十點翡翠台首播，隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的為期三星期專業訓練，最終六人會攜手上演聯合小型演習作為「畢業任務」。
昨晚播出的第一集，「六人港姐小組」會合兩名警「募」大使 Sharon 及樂怡後，即率先主力體驗「爆炸品處理課」日常工作。在思貝編排下，碧蓮及邢慧敏負責體驗「拆彈」工作，謝嘉怡、蘇韻姿及邵珮詩則體驗相關支援工作，並學習操作「拆彈機械人」。搞笑的是「拆彈機械人」原來分為大仔及細仔，當中大仔的「體重」更達 1,500 公斤，十分厲害。
碧蓮與慧敏穿好防爆衣後，便率先進入實戰場地進行任務，碧蓮出發前雖然信心十足，可惜她在第一階段已嚴重犯錯，引爆「模擬炸彈」造成巨響，除了嚇窒所有在場隊員，她自己亦嚇至尖叫兼四腳朝天。談到任務未曾開始已失敗，碧蓮坦言對自己很失望：「其實佢爆嗰陣，我係唔知道會真係有爆炸聲，呢個真係嚇親我。我仲記得我真係大叫咗出嚟，跟住我仲『戥』親頭，因為個頭盔好重，我跌落地下嗰陣係啪一聲。跟住我望住個天，感嘆自己 Fail 咗。」
愛上 Animal Flow
昨晚另一亮點，是開鏡當日已表明因母親回港而增磅不少的蘇韻姿，全程肉緊大派表情包。雖然蘇韻姿拍攝《不可能》時略顯「幸福肥」，但近日已極速回復苗條身形，問到如何成功極速瘦身，蘇韻姿笑言：「其實接拍《不可能》之前已經有注意番飲食同減食量，主要都係少鹽少糖，同埋做多咗運動。我自己鍾意做高溫瑜伽，因為可以幫助排毒，亦都舒展到筋骨等佢冇咁易受傷。另外我依家鍾意咗玩一個叫 Animal flow 嘅運動，係瑜伽加跳舞再加少少雜技技巧嘅運動，都幫助到增肌。」