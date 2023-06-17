不可能任務｜港姐鬥老鼠仔吸睛蔡思貝神算跑樓梯抽筋

為了向不同崗位專業人士致敬，無綫今年再推《不可能任務》第 2 季，逢周日晚十點翡翠台播映，本周繼續是第 2 輪的「警隊跨部門演習」。由隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的專業訓練。