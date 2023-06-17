不可能任務｜港姐鬥老鼠仔吸睛蔡思貝神算跑樓梯抽筋
為了向不同崗位專業人士致敬，無綫今年再推《不可能任務》第 2 季，逢周日晚十點翡翠台播映，本周繼續是第 2 輪的「警隊跨部門演習」。由隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的專業訓練。
謝嘉怡體能最弗
第一集，六位港姐及兩名警「募」大使樂怡及 Sharon 率先接受了 EOD Cadre 特
訓，明晚（18 日）播出一集，眾人除了相關訓練，還額外接受了 PNC 及 FRAC提供的專業訓練，當中以 FRAC 的訓練最為艱鉅。眾人在 FRAC 訓練中，需先後通過「體能測試」及「跑樓梯測試」兩大任務，「體能測試」部分要完成引體上升、100 米來回跑、仰臥起坐、掌上壓及蹲下後撐五大指定動作。片段所見，六位港姐之中，以謝嘉怡狀態最弗，集中度亦非常高，最終在一眾港姐中突圍取得最佳成績，緊隨其後的則是邢慧敏。
雖然引體上升、掌上壓聽落相當惡啃，但艱鉅度不及跑樓梯，眾人除了要一口氣挑戰三十層樓高樓梯外，更要在指定時間六分鐘內完成任務、方可獲得分數，完成時間愈短將可獲得愈高分數。收到指令後，戰意旺盛的思貝即時化身「神算Sisley」，不斷喃喃自語計算最有利完成時間：「4（x8）32， 即係 7 分幾（鐘），即係 7 秒幾（跑完）一層先至滿分，7 秒幾（一層）喎！」由於算式艱澀難明，配以「不敢相信」表情，相當啜核。
嗌住「救命」衝線
雖然未出發先洩氣，但思貝還是奮力極速跑完所有樓梯，雖然其間累至說不出話，更嗌住「救命呀」衝線，但最終仍以絕佳成績首名登頂，獲得超高分數，但換來的代價是雙腳報銷兼苦陷抽筋邊緣：「我依家坐又唔係企又唔係，因為一坐哩，我 feel 到我隻腳應該起唔番身。」最終思貝要工作人員扶著才能重新站起身，她笑言：「真係唔可以坐同停落嚟，要 keep 住行。」畫面搞笑。
至於 PNC 訓練內容則與危機談判有關，眾人先後接受「聆聽技巧測試」及模擬談判訓練，其間邢慧敏更因說了一個「善意謊言」釀成大錯，到底係乜？密切留意
明晚一集。另《不可能任務》播出後，日前有網民以「長腿姐姐超正」為題，大讚邢慧敏手長腳長身形弗爆。