不可能任務｜港姐挑戰30層樓高飛索遊走驚慌喊聲不斷
《不可能任務》第 2 季逢周日晚十點翡翠台播映，本周繼續是第 2 輪的「警隊跨部門演習」，由隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的專業訓練。
本周日（25 日）晚播出一集，六位港姐及兩名警「募」大使樂怡及 Sharon 繼續接受 FRAC 專業訓練。原來上一集的體能測試及瘋狂跑樓梯只是引子，真正戲肉是「三十層樓高高度測試」、「下降訓練」及「高架線訓練」；意外的是，雖然三項測試均在一定高度進行，但眾港姐大致表現淡定，不但能依照指示在高空做出多項指定動作，更能按教官要求俯瞰地面尋找需要答案。
8 人之中以黃碧蓮相對較細膽，畏高的她還未爬出天台外牆已情緒激動、淚線失控，更不斷抖大氣，需即時終止訓練。不過在隊長思貝連番安撫及鼓勵下，碧蓮重新接受挑戰，其間雖尖叫連連兼一度跣腳險象環生，但總算完成任務。事後碧蓮受訪時坦言身處三十層樓高空望落地下時、感覺崩潰：「我一坐上去，眼邊見到個下面哩，我就嚟料喇，我真係好驚。」相反思貝全程「快靚正」，並以滿分通過測試，她笑言：「我覺得自己好似一隻自由自在嘅鷹，所以我企喺嗰度好開心，唔捨得返入嚟。」
同樣難度極高的還有高架線訓練，除了膽量、更是體力與耐力的訓練，參與訓練者除了會整個人懸在半空，並必須依靠腹肌、大腿及手臂肌肉力量等，由一座大廈的天台爬向另一座。雖然同樣身處高空，但有了「高空測試」經驗打底的碧蓮已沒有再呼天搶地，雖然依然雞手鴨腳、降落地面時又整個人「撻落地」，但碧蓮依然表現積極、並以妙法鞭策自己：「唔好望下面，我一望下面就會死架喇！」由於過程消耗體力，碧蓮邊做任務邊立 Flag 謂：「我好重，我要減肥！」即使全程表現標青的思貝，也慨嘆該項任務「勁攰」：「好似做緊引體上升咁呀！」
完成 FRAC 訓練後，8 人小組轉移接受 FSU 提供的各項搜查訓練，當中以謝嘉怡表現最出色，近乎「百發百中」。想睇嘉怡如何脫穎而出，密切留意新一集《不可能任務》。